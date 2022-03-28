Словенія повернула в Київ свого посла. Фото

Про це повідомляє в Twitter МЗС Словенії, передає "Espreso.TV".

"Боштьян Лесяк благополучно прибув до Києва, де розпочне роботу як тимчасовий повірений у справах Республіки Словенія в Україні", - йдеться у повідомленні.

На фото дипломат стоїть біля словенського посольства у столиці України.

"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги і вибухи, в інших, які залишилися у столиці, життя йде нормально", - прокоментував свій приїзд Лесяк.

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