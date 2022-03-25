Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів

Про це повідомляє премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький.



За його словами, активних дій, здійснених Заходом у відповідіь на вторгнення Путіна в Україну явно недостатньо. Саме тому Моравєцький закликає до більш рішучих заходів, і в якомога ближчий час.



Спільно із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою, прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Ярославом Качинським, лідером партії Моравєцкого "Право і справедливість" було складено та висунуто план порятунку України, що складається з 10 наступних пунктів.

Відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Запровадження спільної політики притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві. Повне припинення російської пропаганди в Європі. Заборона на всі російські кораблі у портах ЄС. Блокада всього автомобільного транспорту в Росію та з Росії. Запровадження санкцій не лише проти олігархів, а й щодо всього російського бізнес-середовища. Припинення дій віз для всіх громадян Росії, які хочуть в’їхати до ЄС. Санкції проти всіх членів партії Путіна "Єдіная Росія". Введення повної заборони на експорт до Росії технологій, які можна використовувати для війни. Виключення Росії з усіх міжнародних організацій.

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"Ми не можемо сидіти за одним столом зі злочинцями", - коментує Моравєцький.Крім того він переконаний, що для відновлення миру необхідно нагадати Путіну, "де червона лінія, яку він не може переступити"."Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі", - заявляє Моравєцький.