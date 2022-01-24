Словенський біатлоніст відмовився їхати на Олімпіаду-2022 через обов'язкову вакцинацію
Словенський біатлоніст Клемен Бауер не виступить на Олімпіаді-2022 через обов'язкову вакцинацію від COVID-19
Про це повідомляє Ekipa24.
За словами Бауера, це одне з найважчих рішень у його житті.
"Життя складається із рішень. Деякі легші, деякі важчі. Але це рішення напевно стало для мене одним із найважчих. Нелегко прийняти його з урахуванням, що воно заважає займатися улюбленою справою, яка супроводжує мене протягом більш ніж половини життя. Як спортсмен, який довгий час на топ-рівні, я з особливою увагою ставлюся до свого тіла та здоров'я. І я ніколи не приймаю те, що дається мені нібито як само собою зрозуміле", – повідомив 36-річний біатлоніст.
Клемен Бауер є срібним призером ЧС-2012 у змішаній естафеті. Його найкращий результат на Олімпійських іграх - 4-е місце у спринті Ванкувера-2010.
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Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого.
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