"Слуга" Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який голосував проти Дня пам'яті 8 травня
Член фракції "Слуги Народу" Максим Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом
На це звернув увагу рух "Чесно".
"За" проголосували 316 нардепів, проти – 1. Ніхто не утримався. Не голосували 35 нардепів, які були відсутні в сесійній залі.
Тим одним, хто голосував проти, був мажоритарник із Дніпра Максим Бужанський. Цим він похвалився із підписниками у Telegram.
"За перенесення Дня Перемоги з 9 травня на 8-ме голосував червоною. Без мене", - написав він.
"Це не перше голосування за останній час, коли одіозний нардеп Бужанський зриває ухвалення законопроєкту. Раніше він на різних етапах намагався заблокувати розгляд надзвичайно важливого закону про деколонізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. Чому він досі залишається у фракції "Слуги Народу" — це слушне питання, яке варто поставити голові фракції Давиду Арахамії", — сказала лідерка руху "Чесно" Віта Думанська.
Рух надіслав запит Арахамії, але відповіді поки що не отримав.
- Раніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Рада підтримала законопроєкт, тепер 8 травня стало офіційним вихідним.
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