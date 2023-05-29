Про це інформують нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Від сьогодні 8 травня офіційно День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, а також вихідний день.

Законопроєкт №9278 підтримало основу та в цілому 317 народних обранців.

Фото: Олексій Гончаренко

"У європейських державах перемога над нацизмом щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це важливий крок", – написав Гончаренко.

А 9 травня Україна буде відзначати лише День Європи.