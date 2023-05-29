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В Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні зробили офіційним вихідним

29 травня, 2023 понедiлок
16:48
Суспільство друга світова війна

29 травня Верховна Рада зробила в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційним вихідним

Про це інформують нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Від сьогодні 8 травня офіційно День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, а також вихідний день.

Законопроєкт №9278 підтримало основу та в цілому 317 народних обранців.

  

Фото: Олексій Гончаренко

"У європейських державах перемога над нацизмом щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це важливий крок", – написав Гончаренко.

А 9 травня Україна буде відзначати лише День Європи.

  • А 7 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону на російські прапори під час пам'ятних заходів 8 та 9 травня, поліція виступила проти. Вже 8 травня Вищий адміністративний суд Берліна знову заборонив демонстрацію російських прапорів у столиці Німеччини упродовж 8 і 9 травня.
  • Крім того, на День пам'яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовилося від покладання квітів біля радянських пам'ятників чи радянської символіки.
  • А президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також він підписав указ про святкування Дня Європи щорічно 9 травня.
  • Цьогоріч у Латвії заборонили святкувати День Перемоги 9 травня.
  • Натомість у Казахстані скасували парад 9 травня. А в Молдові за носіння георгіївської стрічки 9 травня обіцяли штрафувати.
  • Румунський прем'єр-міністр Ніколає Чуке ініціював перенести відзначання Дня перемоги з 9 на 8 травня.  
  • 25 травня у парламенті Молдови зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменування Дня перемоги 9 травня на День пам'яті та відзначати його 8 травня.

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Друга світова війна
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