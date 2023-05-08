У Берліні поновили заборону на російські прапори 8 і 9 травня
У понеділок Вищий адміністративний суд Берліна знову заборонив демонстрацію російських прапорів у столиці Німеччини упродовж 8 і 9 травня
Про це у твіттері повідомила поліція Берліна.
Зазначають, що це сталося після того, як поліція подала скаргу на рішення суду нижчої інстанції щодо демонстрації прапорів Росії у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде. За словами правоохоронних органів, суд Берліну "визнав обґрунтованою" цю скаргу.
"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", - ідеться в повідомленні.
Також рішення Вищого адміністративного суду Берліну цитує видання Berliner Zeitung Там зазначають, що суд погодився з позицією поліції щодо того, що російські прапори "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".
- 7 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону і на російські прапори під час пам'ятних заходів 8 та 9 травня, поліція виступила проти.
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