У Берліні поновили заборону на російські прапори 8 і 9 травня

Про це у твіттері повідомила поліція Берліна.

Зазначають, що це сталося після того, як поліція подала скаргу на рішення суду нижчої інстанції щодо демонстрації прапорів Росії у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде. За словами правоохоронних органів, суд Берліну "визнав обґрунтованою" цю скаргу.

"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", - ідеться в повідомленні.

Також рішення Вищого адміністративного суду Берліну цитує видання Berliner Zeitung Там зазначають, що суд погодився з позицією поліції щодо того, що російські прапори "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".