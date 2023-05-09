Про це повідомляє DIGI24.

Він зауважив: "Поразка нацистської Німеччини, яка капітулювала перед визвольними силами Заходу, означала для Європи падіння тоталітарного, злочинного, екстремістського режиму, що поставив на межу катастрофи весь наш континент".

Наразі святкування перетворилося на пропагандистський привід для підтримки дій Росії в Україні, вважає Чуке.

"Щоб відобразити справжній символізм капітуляції нацистської Німеччини, я ініціюю кроки щодо визнання 8 травня офіційною датою святкування в Румунії разом із нашими трансатлантичними партнерами", - заявляє румунський прем'єр.

Історичну правду, за його словами, було спотворено, оскільки ігнорується роль інших країн у перемозі над фашизмом. Тож необхідно нагадати про такі важливі моменти війни, як висадка в Нормандії, звільнення Парижа, Мадрида та Риму, Афін та значної частини Німеччини, спільні дії союзних американських, британських та французьких військ.