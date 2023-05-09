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У Румунії ініціювали перенесення Дня перемоги з 9 на 8 травня

9 травня, 2023 вiвторок
05:48
Світ Посольство Румунії

Румунський прем'єр-міністр Ніколає Чуке ініціював перенести відзначання Дня перемоги з 9 на 8 травня

Про це повідомляє DIGI24.

Він зауважив: "Поразка нацистської Німеччини, яка капітулювала перед визвольними силами Заходу, означала для Європи падіння тоталітарного, злочинного, екстремістського режиму, що поставив на межу катастрофи весь наш континент".

Наразі святкування перетворилося на пропагандистський привід для підтримки дій Росії в Україні, вважає Чуке.

"Щоб відобразити справжній символізм капітуляції нацистської Німеччини, я ініціюю кроки щодо визнання 8 травня офіційною датою святкування в Румунії разом із нашими трансатлантичними партнерами", - заявляє румунський прем'єр.

Історичну правду, за його словами, було спотворено, оскільки ігнорується роль інших країн у перемозі над фашизмом. Тож необхідно нагадати про такі важливі моменти війни, як висадка в Нормандії, звільнення Парижа, Мадрида та Риму, Афін та значної частини Німеччини, спільні дії союзних американських, британських та французьких військ.

  • Раніше стало відомо, що у Молдові за носіння георгіївської стрічки 9 травня штрафуватимуть.
  • А 7 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону на російські прапори під час пам'ятних заходів 8 та 9 травня, поліція виступила проти. Вже 8 травня Вищий адміністративний суд Берліна знову заборонив демонстрацію російських прапорів у столиці Німеччини упродовж 8 і 9 травня.
  • Крім того, на День пам'яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовилося від покладання квітів біля радянських пам'ятників чи радянської символіки.
  • А президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також він підписав указ про святкування Дня Європи щорічно 9 травня.
Румунія
Друга світова війна
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