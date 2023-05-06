У Молдові за носіння георгіївської стрічки 9 травня штрафуватимуть

Про це повідомили у Newsmaker.md



Голова генерального комісаріату поліції Молдови Віорел Чернеуцану зазначив, що оскільки Росія використовує георгіївську стрічку як символ агресії проти України, то її носіння у Молдові вважається виправданням чи уславленням військової агресії.



"Ми всі знаємо, що ця стрічка є символом військової агресії на території України. Відштовхуючись від рекомендацій Венеціанської комісії, яка дуже чітко констатувала, що дії влади Республіки Молдова виправдані, оскільки демонстрація символів, які використовуються армією РФ у нинішній війні, може створити небезпеку заворушень та загрозу національній безпеці. Тобто зараз георгіївська стрічка — символ військової агресії. Що означає, що у Молдові заборонено виробництво, використання, поширення та носіння цього символу", — сказав Чернеуцану, нагадавши й про те, що на засіданні 2 березня 2023 року парламент ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.



Чернеуцану закликав громадян не піддаватися на провокації, які надходять ззовні, щоб потім не понести покарання за заборонені дії. Він попередив, що поліція фіксуватиме і вивчатиме кожне порушення закону про заборону носити георгіївську стрічку. При цьому голова генкомісаріату поліції Молдови додав, що дозволено носити георгіївську стрічку лише тоді, коли вона є частиною медалей.

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