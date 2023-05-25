У Молдові пропонують скасувати День перемоги 9 травня
У парламенті Молдови зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменування Дня перемоги 9 травня на День пам'яті та відзначати його 8 травня
Про це повідомляє NewsMaker.
З такою пропозицією виступили депутати від партії "Дія та солідарність" (PAS). Її обговорять на засіданні парламенту 25 травня.
Згідно з документом, пропонується перейменувати День перемоги на День пам'яті та примирення на згадку про загиблих у Другій світовій війні. При цьому заходи у Молдові, як і в країнах Європи, мають відбуватися 8 травня.
Автори законопроєкту вважають, що цей крок необхідний, для того, щоб перейти до "інтерпретації та сприйняття без супутньої ідеології деяких історичних подій, пов'язаних із Другою світовою війною, у молдавському суспільстві".
При цьому зазначається, що законопроєкт не ставить за мету гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня. І визначити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Водночас він підписав указ, згідно з яким в Україні щороку 9 травня відзначатиметься День Європи.
- Цьогоріч у Латвії заборонили святкувати День Перемоги 9 травня.
- Натомість у Казахстані скасували парад 9 травня. А в Молдові за носіння георгіївської стрічки 9 травня обіцяли штрафувати.
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