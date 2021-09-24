"Слуги народу" можуть заслухати кандидатів на посади міністрів під час засідання в Трускавці, - Кравчук

Про це вона розповіла у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Кравчук припускає, що на засіданні фракції в Трускавці можуть бути кандидати в голови міністерств, в яких плануються ротації в керівництві.

Нардеп заявила, що це засідання фракції буде нарадою "слуг народу" з президентом, представниками Офісу президента і членами Кабміну.

Кравчук каже, що будуть підведені підсумки виконаної роботи і намічені плани на майбутнє.

Як відомо, наприкінці вересня "слуги народу" та президент Зеленський мають провести виїзне засідання.

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