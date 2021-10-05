"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко

Про це він повідомив у Telegram.

Гончаренко зазначив, що у фракції "Слуга народу" не вистачає голосів самостійно зняти Разумкова.

"Наразі йдуть переговори з групами "За Майбутнє" і "Довіра". Без їх голосів зібрати 226 в залі "слуги" не зможуть", - повідомив він.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в монобільшості зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, а питання його звільнення та призначення нового спікера парламент розгляне не раніше 6 жовтня.

Речниця "Слуги Народу" заявила, що за відставку Разумкова зібрали 197 підписів, а Давид Арахамія прогнозує понад 240 голосів під час розгляду.

4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

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