"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко
Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що "слуги народу" ведуть переговори з групами "За Майбутнє" і "Довіра", щоб зібрати 226 голосів за відставку голови ВР Дмитра Разумкова
Про це він повідомив у Telegram.
Гончаренко зазначив, що у фракції "Слуга народу" не вистачає голосів самостійно зняти Разумкова.
"Наразі йдуть переговори з групами "За Майбутнє" і "Довіра". Без їх голосів зібрати 226 в залі "слуги" не зможуть", - повідомив він.
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- 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
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