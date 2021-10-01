Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Слуги" прибули до Трускавця на "засідання монобільшості із запрошеними колегами"

"Слуги" прибули до Трускавця на "засідання монобільшості із запрошеними колегами"

1 жовтня, 2021 п'ятниця
10:03
Суспільство

Партія "Слуга народу" прибуває на загальні збори до Трускавця

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.

Нардеп Олексій Жмеренцький заявив, що їхав поїздом. Також він додав, що всю подорож оплачують самі депутати, бо "НАЗК вважає це поїздкою на курорт, а не корпоративними зборами".

За його словами, зустріч саме у Трускавці - це уже символ роботи партії.

"Це нова точка відліку, ми пройшли два роки, кожен комітет підготував звіт про досягення, будуть доповіді голів комітетів і буде план на наступні 2 роки", - сказав він. 

Жмеренцький заявив, що відставка спікера ВР Дмитра Разумкова буде обговорюватися на засіданні партії.

Нардепка Єлизавета Богуцька не сказала, чи голосуватиме за відставку Разумкова.

"Треба послухати аргументи сторін", - додала вона.

Богуцька заявила, що голова фракції Давид Арахамія визнав помилку за те, що взяв підписні листи на відставку голови Ради від усієї фракції.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Трускавець
Слуга народу
Дмитро Разумков
збори
Ліза Богуцька
Читайте також:
Олександр Усик
29 вересня, 2021 середа
Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
Наталка Діденко
29 вересня, 2021 середа
Українцям слід очікувати заморозки та сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко
карантин
29 вересня, 2021 середа
Радуцький назвав області, в яких можуть посилити карантин у найближчі тиждень-два
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.71
  • EUR
    Купівля 30.6
    Продаж 31.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
1 жовтня
11:10
Netflix запустив українську версію
10:44
Ефіопія висилає дипломатів ООН після заяв про "штучний голод", США відреагували
10:30
Пенсіонери старше 75 років з жовтня отримають 400 грн доплати до пенсій
10:26
Вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії Маска успішно сів на воду біля Флориди
10:21
Новий рекорд: ціна газу в Європі сягнула майже $1200/тис. куб.м
10:00
Юрій Вітренко
Кабмін дозволив Вітренку вирішувати кадрові питання Нафтогазу без погодження з наглядовою радою
09:55
ліки
Пацієнти з жовтня можуть отримати інсулін за програмою "Доступні ліки"
09:38
Газпром припинив транзит газу до Угорщини територією України
09:35
Міхеїл Саакашвілі
Під загрозою ув'язнення: Саакашвілі заявив про повернення до Грузії, його політсила і поліція про це не знають
09:22
Бив і душив, вимагаючи зізнання: підполковнику поліції на Харківщині повідомили про підозру в катуванні
09:21
Ексклюзив
Бураковський Ігор
Ігор Бураковський: Тіньовий фонд зарплати становить 500 млрд грн
09:04
Чи є новий Меморіал Голокосту в Україні також інструментом кремлівської пропаганди?
08:57
У Києві згорів згорів житловий будинок, загинув чоловік
08:54
Понад 12 тис. заражень коронавірусом зафіксовано в Україні упродовж доби, 172 пацієнти померли
08:51
НБУ
НБУ посилив вимоги до банків, які зберігають готівку регулятора
08:44
ОРДЛО
Місія ОБСЄ фіксує новітнє російське озброєння в ОРДЛО, - МЗС України
08:43
Водії відсьогодні мають їздити із ввімкненими фарами вдень на заміських дорогах, - поліція
08:30
Судова реформа: голова РСУ заявив, що орган виконуватиме закон про Вищу раду правосуддя, посол Британії виступила за прискорення змін, - ОПУ
08:28
Тарифи на електроенергію
Для частини населення з 1 жовтня знижено тариф на електроенергію: скільки заплатимо
08:21
курс долара
Курс валют: долар здорожчав на кінець тижня
08:02
У Києві на Троєщині легковик вилетів у кювет і перекинувся кілька разів, водій загинув
08:00
"Шахтар" - "Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 10-го туру чемпіонату України з футболу
07:28
Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни вбили бійця ООС, ще одного поранили
07:00
Як виконати військову місію, позбутися бур’янів у голові та написати блискучий текст – 5 книг, які допоможуть у житті
2021, четвер
30 вересня
23:54
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Рапід" в Лізі Європи
23:42
"Зоря"
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 2-го туру
23:01
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго
22:57
вакцинація
Міськрада Мукачева розіграє серед містян автомобіль та електросамокати за щеплення від коронавірусу
22:34
БОЄЦЬ НГУ РОМАН ОЛЕКСА
На навчаннях Нацгвардії на Київщині загинув солдат
22:09
Семен Семенченко
Семенченка перевели з ізолятора СБУ до Лук'янівського СІЗО
21:45
"Легія" - "Лестер"
Польська "Легія" сенсаційно перемогла "Лестер" у Лізі Європи
21:44
вакцинація
Подібна до Pfizer або Moderna: в Україні розробляють власну COVID-вакцину
21:35
Збори “слуг” у Трускавці: журналістка заявила, що начальник поїзда пересадив її з вагону з нардепами
21:35
"Зоря" - "Рома"
"Рома" розгромила "Зорю" у Лізі конференцій
21:21
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
Україна планує спростити процедуру видачі першого паспорта для дітей з окупованих територій, - Резніков
21:10
Ентоні Джошуа
Я засвоїв урок, - Джошуа підсумував свій бій з Усиком
20:57
Дар'я Білодід
Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували поєдинок. Відео
20:56
Телеканал "НАШ"
Через заяву Мураєва про "геноцид проти українців з боку ЄС": телеканал "НАШ" може залишитись без ліцензії
20:30
Норка
Перша в ЄС: Фінляндія почне вакцинувати норок від коронавірусу
20:29
Кріштіану Роналду
Роналду пояснив, чому він повернувся у "Манчестер Юнайтед"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV