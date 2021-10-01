"Слуги" прибули до Трускавця на "засідання монобільшості із запрошеними колегами"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.



Нардеп Олексій Жмеренцький заявив, що їхав поїздом. Також він додав, що всю подорож оплачують самі депутати, бо "НАЗК вважає це поїздкою на курорт, а не корпоративними зборами".



За його словами, зустріч саме у Трускавці - це уже символ роботи партії.



"Це нова точка відліку, ми пройшли два роки, кожен комітет підготував звіт про досягення, будуть доповіді голів комітетів і буде план на наступні 2 роки", - сказав він.



Жмеренцький заявив, що відставка спікера ВР Дмитра Разумкова буде обговорюватися на засіданні партії.



Нардепка Єлизавета Богуцька не сказала, чи голосуватиме за відставку Разумкова.



"Треба послухати аргументи сторін", - додала вона.



Богуцька заявила, що голова фракції Давид Арахамія визнав помилку за те, що взяв підписні листи на відставку голови Ради від усієї фракції.





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