"Слуги" заявили про перемогу своїх кандидатів на довиборах до Ради на Черкащині й Херсонщині

Про це повідомляє сайт партії.

"На проміжних виборах народних депутатів України, які пройшли у неділю, 31 жовтня, у двох одномандатних округах впевнено перемагають кандидати від партії Слуга народу: в окрузі № 184 (Херсонська область) – Сергій Козир, в окрузі № 197 (Черкаська область) – Віталій Войцехівський" , – йдеться у повідомленні.

За результатом попереднього підрахунку голосів, проведеного штабом кандидата Войцехівського: опрацьовано 100% бюлетенів Віталій Войцехівський ("Слуга народу") – 50,79%, Владислав Голуб (самовисуванець) – 27,88%, Андрій Іллєнко ("Свобода") – 10,12%.

Як відомо, офіційні результати виборів мають бути встановлені до 15 листопада.



Нагадаємо, у ​​​​неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях пройшли позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

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