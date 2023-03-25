Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал "Слугу народу" Колісник визнали винною в недостовірному декларуванні, але звільнили від покарання через строк давності

"Слугу народу" Колісник визнали винною в недостовірному декларуванні, але звільнили від покарання через строк давності

25 березня, 2023 субота
19:44
Кримінал

Вищий антикорупційний суд України визнав винною у недостовірному декларуванні народну депутатку із фракції "Слуга народу" Анну Колісник, призначивши їй покарання у вигляді штрафу, але звільнив від покарання у зв’язку зі спливанням строку давності

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у telegram.

САП не повідомляє прізвище народної обраниці, але деталі справи вказують на те, що це нардеп Анна Колісник від "Слуги народу".

"Прокурором САП у суді доведено, що депутат умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні, а також належні їй на праві власності нежитлові приміщення у м. Харків," - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на суму понад 4,4 млн гривень. Це більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. 

24 березня 2023 року у Вищому антикорупційному суді Колісник визнали винною у вчиненні кримінального порушення. Депутатці призначили покарання у вигляді штрафу розміром 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати державні посади.

"У той же час суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", - ідеться у повідомленні САП.

Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
Слуга народу
Читайте також:
24 березня, 2023 п'ятниця
Омбудсман прокоментував звіт ООН, де мовиться про порушення прав людини "з обох сторін"
25 березня, 2023 субота
Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з Байденом, - Reuters
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 березня
20:18
Під час протестів у Франції декілька людей дістали поранення унаслідок сутичок із поліцією
20:16
Збірна Шотландії, Євро-2024
Євро-2024: Шотландія розгромила Кіпр на старті кваліфікації
20:16
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Військові кораблі РФ перебували в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів, - ЗМІ
20:03
OPINION
Юлія Бориско
І відчиняються таємні кімнати серця...
19:48
Володимир Путін
Путін підтвердив, що у Білорусі з'явиться російська ядерна зброя
19:38
Авдіївка
Окупанти випустили по Авдіївці дві авіаційні ракети
19:36
Путін
Росія виробить втричі більше боєприпасів і танків, ніж Захід поставить Україні, - Путін
19:25
Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенона
19:00
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС
18:49
Окупанти
Окупанти надалі грабують мешканців Херсонщини, а ЗСУ за добу відбили понад 50 ворожих атак, - Генштаб
18:42
на фото: Часів Яр
Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих
18:29
Білорусь протест
Європа солідарна з народом Білорусі в боротьбі за демократію, - Боррель
18:15
Анонс
На телеканалі Еспресо - ексклюзивне інтерв’ю з Тімоті Снайдером
18:06
OPINION
Олеся Ісаюк
Другий найтяжчий ворог
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
КНР не зацікавлена в масових катастрофах в Україні та більшій частині Європи, - дипломат Брайза
17:35
Білоруси у Варшаві. 25 березня 2023 року
Білоруси святкують День Волі
17:20
російський паспорт
Росіяни на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - Центр нацспротиву
17:17
на фото: Малюк і Резніков
Командувачі Сил оборони привітали працівників СБУ із професійним святом
17:02
Ексклюзив
Марк Фейгін
Захід не бажає бачити Китай переговірником та миротворцем, - Фейгін
17:00
Німеччина уряд
Хочуть зарплатню на 500 євро більше: у понеділок у Німеччині відбудеться загальнонаціональний страйк
16:50
В Херсонській області на міні підірвався цивільний
16:39
Година Землі
"Не сприяє економії електроенергії": Укренерго закликало не підтримувати "Годину Землі"
16:24
зерно хліб пшениця елеватор
Оман запропонував Україні створення зернового хабу на узбережжі Індійського океану
16:21
Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
На Київщині досі не ідентифіковано 200 загиблих унаслідок збройної агресії РФ
16:05
Новобранців ЗСУ в Британії навчають викладачі з Данії
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Цьогоріч в Україні можуть зібрати менше зернових
16:00
Ексклюзив
Метью Брайза
РФ зупинить війну, коли ЄС закупить 2 млн снарядів для України, - дипломат Брайза
15:58
Володимир Зеленський
Україна поки що не може почати контрнаступ, - Зеленський в інтерв’ю The Yomiuri Shimbun
15:55
Оновлено
Анжеліка Терлюга
Україна здобула два золота та срібло чемпіонату Європи з карате
15:51
Оновлено
на фото: пошкодження
За добу Росія вбила 2 мирних жителів Донеччини і пошкодила щонайменше 18 цивільних об'єктів
15:43
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Поїздка Сі Цзіньпіна до Росії зменшила ймовірність ядерної війни, - Боррель
15:30
ЗСУ
Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ
15:27
Ексклюзив
Іван Баканов
Екскерівник СБУ Баканов перебуває в Україні, розслідування по його справі засекречено, - полковник СБУ Костенко
15:16
торнадо США
На півдні США відбувся торнадо, щонайменше 23 людини загинули
14:45
РФ обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні: є постраждалі
14:41
Джо Джойс та Крістіан Хаммер (ліворуч)
Ф'юрі обрав нового суперника після провалу переговорів з Усиком
14:38
Андрій Єрмак
Треба розширити санкції проти "прокладок" РФ, завдяки яким вона виготовляє зброю, - Єрмак
14:33
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це нові виклики". Ігнат пояснив, чим небезпечні удосконалені російські авіабомби
14:24
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, - ОК "Південь"
14:07
OPINION
Костянтин Єлісєєв
За лаштунками візиту Фуміо Кішіди в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV