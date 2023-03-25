"Слугу народу" Колісник визнали винною в недостовірному декларуванні, але звільнили від покарання через строк давності
Вищий антикорупційний суд України визнав винною у недостовірному декларуванні народну депутатку із фракції "Слуга народу" Анну Колісник, призначивши їй покарання у вигляді штрафу, але звільнив від покарання у зв’язку зі спливанням строку давності
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у telegram.
САП не повідомляє прізвище народної обраниці, але деталі справи вказують на те, що це нардеп Анна Колісник від "Слуги народу".
"Прокурором САП у суді доведено, що депутат умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні, а також належні їй на праві власності нежитлові приміщення у м. Харків," - ідеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на суму понад 4,4 млн гривень. Це більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
24 березня 2023 року у Вищому антикорупційному суді Колісник визнали винною у вчиненні кримінального порушення. Депутатці призначили покарання у вигляді штрафу розміром 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати державні посади.
"У той же час суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", - ідеться у повідомленні САП.
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