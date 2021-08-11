"Слугу народу" на виборах до Ради підтримали б 22,2% виборців, за "Європейську солідарність" проголосували би 16%, - опитування
Якщо б вибори відбулися найближчої неділі, то партія "Європейська солідарність" посіла б друге місце, а "Слуга народу" - перше
Про це свідчать результати “Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення” Українського інституту майбутнього.
За "Слугу народу" готові проголосувати 13,5% українців, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 22,2%.
У свою чергу, за "Європейську Солідарність" віддали б голоси 9,8%, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 16%.
На третьому місці електоральної підтримки "Батьківщина" – 8,5% й 14%, а на четвертому ОПЗЖ – 8,3% й 13,6%.
Партію "Сила і Честь" готові ж підтримати 3,6% громадян, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 6%. А в партії "Голос" - 1,1% електоральної підтримки.
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