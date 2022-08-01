Служба безпеки Латвії заарештувала проросійського політика

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на опозиційного активіста Дегі Караєва.

Раніше Руслан Панкратов був депутатом самоврядування Риги від партії "Злагода", очолював громадську організацію "Поверніть наші імена". Пізніше він посварився з главою "Злагоди" Нілом Ушаковим і вступив до нової партії Rīcības ("Дія").

Панкратова затримали з формулюванням "на 48 годин", у нього були вилучені кошти і телефони. Причини затримання не повідомляють.

Останнім часом Руслан Панкратов, судячи з його заяв у пресі, перебував поза межами Латвії — побоюючись підпасти під репресії, розгорнуті щодо проросійських активістів. У квітні в Ризі було заарештовано сподвижника Панкратова, юриста Алвіса Пілагса.

Нагадаємо, Латвія призупиняє угоду з РФ про спрощений перетин кордону мешканцями певних районів

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