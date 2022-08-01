Служба безпеки Латвії заарештувала проросійського політика
Служба державної безпеки Латвії затримала у Ризі проросійського політика Руслана Панкратова
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на опозиційного активіста Дегі Караєва.
Раніше Руслан Панкратов був депутатом самоврядування Риги від партії "Злагода", очолював громадську організацію "Поверніть наші імена". Пізніше він посварився з главою "Злагоди" Нілом Ушаковим і вступив до нової партії Rīcības ("Дія").
Панкратова затримали з формулюванням "на 48 годин", у нього були вилучені кошти і телефони. Причини затримання не повідомляють.
Останнім часом Руслан Панкратов, судячи з його заяв у пресі, перебував поза межами Латвії — побоюючись підпасти під репресії, розгорнуті щодо проросійських активістів. У квітні в Ризі було заарештовано сподвижника Панкратова, юриста Алвіса Пілагса.
- Нагадаємо, Латвія призупиняє угоду з РФ про спрощений перетин кордону мешканцями певних районів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.18
Купівля 39.18Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.45Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе