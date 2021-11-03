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Служба безпеки не може розслідувати "справу Татарова" - досі не отримала матеріали від НАБУ

3 листопада, 2021 середа
19:02
Суспільство

У Службі безпеки України заявляють, що матеріали так званої "справи Татарова" після зміни органу досудового розслідування досі не надійшли до СБУ від Національного антикорупційного бюро

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу СБУ. 

Оскільки визначений законом термін розслідування справи під час її перереєстрації майже збіг, навесні цього року слідчі СБУ двічі звертались до суду про продовження строку досудового розслідування. Обидва звернення були відхилені судом", - повідомили у пресслужбі.

СБУ стверджує, що не має фактичного контролю над "справою Татарова". Офіс генпрокурора не передав справу до суду, але і не закрив її, а термін розслідування закінчився. З тих пір слідчі не мають повноважень, аби ухвалювати будь-яке процесуальне рішення щодо неї. 

  • Нагадуємо, заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до справи про заволодіння майном Нацгвардії на 81 мільйон гривень. Татаров заперечує свою провину, а звинувачення на свою адресу називає сфальсифікованими.
  • 18 грудня в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
  • 21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді.
  • 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента від Національного бюро до Служби безпеки України.
  • Згодом, НАБУ та САП офіційно звернулись до генпрокурора Ірини Венедіктової з вимогою надати їм право досудового розслідування у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
  • 8 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.
  • 12 лютого нардеп фракції "Голос" Ярослав Юрчишин направив до Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань заяву щодо приховування Офісом президента перебування на посаді заступника керівника ОПУ Олега Татарова, він вважає, що це є "кримінальним правопорушенням".
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