Смажені печериці в сметані: прості та смачні рецепти

Схожі страви з грибів під сметанним соусом можна знайти у кухнях різних країн, таких як польська, німецька, чеська та інші. У багатьох випадках, такі страви виготовляються із звичайних білих грибів чи шампіньйонів.

Гриби в сметані

Інгредієнти:

гриби шампіньйони (білі гриби) - 500 г

цибуля ріпчаста - 2 шт.

сметана (20% жирності) - 200 мл

вершкове масло – 20 г

часник – 2-3 зубчики

рослинна олія – 4 ст. л.

зелень (за смаком)

сіль перець (за смаком)

Смажені печериці в сметані. Покроковий рецепт приготування:

Цибулю очистити та нарізати кубиком середнього розміру. Шампіньйони добре промити (якщо у вас інші гриби, тоді портібно їх ще очистити) та теж нарізати кубиком або будь-ким зручним для вас способом. Наливаємо 2 столові ложки олії в сковорідку та ставимо на вогонь. Додаємо цибулю, смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. Перекладаємо в будь-яку ємність. В цю ж сковорідку знову наливаємо рослинну олію та смажимо гриби на середньому вогні, час від часу помішуючи. Спочатку гриби пустять воду, готуємо до тих пір, доки вода не випарується. Додаємо цибулю, вершкове масло, сіль, перець та все добре перемішуймо, продовжуємо смажити. Пропускаємо часник через прес, додаємо сметану, тушкуємо 3-5 хвилин. Дрібно ріжемо зелень та присипаємо гриби перед подачею. Готово!

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Печериці в сметані, запечені в духовці

Інгредієнти:

шампіньйони – 500 г

сметана – 2 ст. л.

спеції та сіль (за смаком)

яблучний оцет 9% - 1 ч. л.

Покроковий рецепт приготування: