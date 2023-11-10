Смажені печериці в сметані: прості та смачні рецепти
Печериці в сметані - це апетитна та проста страва, яка швидко готується та може слугувати чудовим доповненням до будь-якого сніданку, обіду чи вечері
Схожі страви з грибів під сметанним соусом можна знайти у кухнях різних країн, таких як польська, німецька, чеська та інші. У багатьох випадках, такі страви виготовляються із звичайних білих грибів чи шампіньйонів.
Гриби в сметані
Інгредієнти:
- гриби шампіньйони (білі гриби) - 500 г
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- сметана (20% жирності) - 200 мл
- вершкове масло – 20 г
- часник – 2-3 зубчики
- рослинна олія – 4 ст. л.
- зелень (за смаком)
- сіль перець (за смаком)
Смажені печериці в сметані. Покроковий рецепт приготування:
- Цибулю очистити та нарізати кубиком середнього розміру. Шампіньйони добре промити (якщо у вас інші гриби, тоді портібно їх ще очистити) та теж нарізати кубиком або будь-ким зручним для вас способом.
- Наливаємо 2 столові ложки олії в сковорідку та ставимо на вогонь. Додаємо цибулю, смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. Перекладаємо в будь-яку ємність.
- В цю ж сковорідку знову наливаємо рослинну олію та смажимо гриби на середньому вогні, час від часу помішуючи. Спочатку гриби пустять воду, готуємо до тих пір, доки вода не випарується.
- Додаємо цибулю, вершкове масло, сіль, перець та все добре перемішуймо, продовжуємо смажити. Пропускаємо часник через прес, додаємо сметану, тушкуємо 3-5 хвилин.
- Дрібно ріжемо зелень та присипаємо гриби перед подачею. Готово!
Фото: Freepik
Печериці в сметані, запечені в духовці
Інгредієнти:
- шампіньйони – 500 г
- сметана – 2 ст. л.
- спеції та сіль (за смаком)
- яблучний оцет 9% - 1 ч. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Шампіньйони середнього розміру добре миємо, забираємо зайву вологу паперовими рушниками та перекладаємо у ємність.
- До грибів додаємо спеції (можна готову суміш спецій), сіль, сметану та оцет. Добре перемішуємо та залишаємо маринуватись на 30 хвилин.
- Форму для випікання застеляємо пергаментом та викладаємо гриби капелюхами донизу.
- Ставимо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 25 хвилин. Подавати до столу можна гарячими, або їсти в якості закуски. Смачного!
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