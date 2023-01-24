Смажений шпинат. Рецепт приготування
Витончений та корисний, легкий і низькокалорійний зелений гарнір до Вашого столу! Насичений вітамінами та магнієм, шпинат також знижує рівень цукру в організмі людини, допомагає бути стрункішим і скинути зайву вагу
Смажений шпинат — це низькокалорійний гарнір до страв з м'яса чи риби. Також смажений шпинат можна споживати без додавання будь-яких продуктів. Він дає можливість організму добре насититись і отримати хорошу порцію поживних речовин без надмірних калорій.
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):
- 400 г шпинату
- 20 г вершкового масла
- 6 зубчиків часнику
- Сіль та чорний мелений перець (на власний смак)
- 3 г суміші трав
Спосіб приготування смаженого шпинату:
- Промиваємо шпинат під проточною водою
- Просушуємо
- Дрібно нарізаємо
- Чистимо та січемо дрібно ножем часник
- Розігріваємо сковорідку з товстим дном
- Додаємо вершкове масло
- Чекаємо, поки наше масло розтане
- Додаємо часник
- Рівномірно обсмажуємо часник, увесь час помішуючи
- Додаємо в сковорідку посічене листя шпинату
- Обсмажуємо шпинат до в'янення та зміни кольору на темніший (не перестаємо помішувати)
- Смажимо до п’яти хвилин
- Додаємо сіль/перець/ сухі трави
- Усе разом добре змішуємо
- Шпинат готовий
- Подаємо до столу!
Смачного!
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