Смажений шпинат. Рецепт приготування

Смажений шпинат — це низькокалорійний гарнір до страв з м'яса чи риби. Також смажений шпинат можна споживати без додавання будь-яких продуктів. Він дає можливість організму добре насититись і отримати хорошу порцію поживних речовин без надмірних калорій.

Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):

400 г шпинату

20 г вершкового масла

6 зубчиків часнику

Сіль та чорний мелений перець (на власний смак)

3 г суміші трав



Спосіб приготування смаженого шпинату:

Промиваємо шпинат під проточною водою

Просушуємо

Дрібно нарізаємо

Чистимо та січемо дрібно ножем часник

Розігріваємо сковорідку з товстим дном

Додаємо вершкове масло

Чекаємо, поки наше масло розтане

Додаємо часник

Рівномірно обсмажуємо часник, увесь час помішуючи

Додаємо в сковорідку посічене листя шпинату

Обсмажуємо шпинат до в'янення та зміни кольору на темніший (не перестаємо помішувати)

Смажимо до п’яти хвилин

Додаємо сіль/перець/ сухі трави

Усе разом добре змішуємо

Шпинат готовий

Подаємо до столу!

Смачного!