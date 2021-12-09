Смертельна ДТП на Чернігівщині: суд заарештував водія вантажівки
Суддя Новозаводського райсуду Чернігова Володимир Павлов 9 грудня заарештував на два місяці водія вантажівки, якому інкримінують спричинення аварії з 13 загиблими й сімома постраждалими
Про це повідомляє Суспільне.
Підозрюваний свою провину заперечує.
"Я не можу бути винним, машина почала гальмувати, далі нічого не пам’ятаю", - сказав водій.
Водій - 44-річний мешканець Чернігівщини. За інформацією поліції, він не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом.
Унаслідок ДТП 11 людей загинули на місці (у тому числі водій автобуса), одна людина померла в кареті "швидкої допомоги", ще одна - в лікарні. Крім того, сімох людей госпіталізували.
Водія підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3. ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей). Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.
- Нагадаємо, 7 грудня на Чернігівщині внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса й вантажівки загинуло 13 людей, ще сім отримали травми.
- 8 грудня водію вантажівки вручили підозру, ЗМІ оприлюднили список загиблих.
- 9 грудня Кабмін створив комісію з технічного розслідування аварії, яку очолив Мустафа Найєм.
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