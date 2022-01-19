Смертельна пожежа в будинку на Чернігівщині: загинуло чотири людини

Про це інформує ДСНС у Чернігівській області.



Повідомлення про пожежу надійшло 18 січня о 16:44. Вогонь спалахнув у житловому будинку в селі Браниця Ніжинського району.



На момент приїзду пожежників дах і кімнати в приміщенні були охоплені вогнем. Пожежу локалізували о 17:25, ліквідували - 18:48.



Під час гасіння в огню в оселі знайшли тіла чоловіка 1973 року народження та трьох дітей: хлопчика й дівчинки 2017 року народження та ще одного хлопчика 2019 року народження.



Пожежа знищила покрівлю та перекриття будинку.



Зараз встановлюють збитки, причину й обставини загоряння.



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