Смертельна пожежа в будинку на Чернігівщині: загинуло чотири людини
Унаслідок пожежі у приватному будинку в Чернігівській області загинуло чотири людини, три з яких - діти
Про це інформує ДСНС у Чернігівській області.
Повідомлення про пожежу надійшло 18 січня о 16:44. Вогонь спалахнув у житловому будинку в селі Браниця Ніжинського району.
На момент приїзду пожежників дах і кімнати в приміщенні були охоплені вогнем. Пожежу локалізували о 17:25, ліквідували - 18:48.
Під час гасіння в огню в оселі знайшли тіла чоловіка 1973 року народження та трьох дітей: хлопчика й дівчинки 2017 року народження та ще одного хлопчика 2019 року народження.
Пожежа знищила покрівлю та перекриття будинку.
Зараз встановлюють збитки, причину й обставини загоряння.
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