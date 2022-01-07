Смертельна пожежа в Запорізькій лікарні: судитимуть ексголовлікаря й завгоспа медзакладу

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно колишнього головного лікаря та завгоспа Обласної інфекційної клінічної лікарні за фактом порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки та правил виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 272 КК України).



Слідство встановило, що в лютому 2021 року в палаті-боксі відділення анестезіології та інтенсивної терапії для лікування COVID-хворих сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє пацієнтів і лікарка-анестезіолог, ще двоє пацієнтів зазнали опіків і отруїлися продуктами горіння.



Загоряння було спричинене грубим порушенням і недотриманням вимог щодо пожежної безпеки. Також колишній головний лікар і відповідальний за техногенний та протипожежний стан порушили правила виконання робіт із підвищеною небезпекою.



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