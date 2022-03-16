Смерті та руйнування: Зеленський показав Конгресу США відео наслідків російської агресії в Україні

Про це йдеться у його зверненні, передає Рада.



"Я хочу, щоб ви подивилися відео, що російські війська зробили в нашій країні, на нашій землі. Нам потрібно це зупинити. Ми маємо запобігти цьому".



У відео під звуки всесвітньо відомої "Мелодії" композитора Мирослава Скорика Володимир Зеленський показав спочатку ще мирні Київ, Одеса, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Гостомель, Маріуполь, Житомир, Ізюм і решту українських міст, а потім - руйнування внаслідок вторгнення РФ в Україну. У відео продемонстровані обстріли росіянами житлових будинків, пологового будинку в Маріуполі, центру Харкова й інших міст, поранені й загиблі дорослі та діти, поховання їх у братських могилах, евакуація українців із "гарячих точок".



Наприкінці ролик містить заклик зробити безполітну зону над Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена та наголосив, що сьогодні українці захищають не лише свою країну, а й Європу та світ.

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