Смерті та руйнування: Зеленський показав Конгресу США відео наслідків російської агресії в Україні
Президент Володимир Зеленський показав на виступі в Конгресі США відео руйнувань і поранених і загиблих українців унаслідок війни РФ проти України
Про це йдеться у його зверненні, передає Рада.
"Я хочу, щоб ви подивилися відео, що російські війська зробили в нашій країні, на нашій землі. Нам потрібно це зупинити. Ми маємо запобігти цьому".
У відео під звуки всесвітньо відомої "Мелодії" композитора Мирослава Скорика Володимир Зеленський показав спочатку ще мирні Київ, Одеса, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Гостомель, Маріуполь, Житомир, Ізюм і решту українських міст, а потім - руйнування внаслідок вторгнення РФ в Україну. У відео продемонстровані обстріли росіянами житлових будинків, пологового будинку в Маріуполі, центру Харкова й інших міст, поранені й загиблі дорослі та діти, поховання їх у братських могилах, евакуація українців із "гарячих точок".
Наприкінці ролик містить заклик зробити безполітну зону над Україною.
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