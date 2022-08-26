Смертний вирок. Подоляк вказав на неможливість переговорів з Росією

Про це розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент Зеленський однозначно проти (переговорів. - Ред.), і українське суспільство непохитне. Ми повністю усвідомлюємо ризики", - сказав він, додавши, що будь-які перемовини з окупантами стали б "смертним вироком" для України.

Подоляк попередив, що будь-яку паузу в боях Росія використає для ремобілізації та ще сильнішого наступу на Україну. За відсутності переговорів, Подоляк сказав, що Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки його війська не зможуть взяти верх.

"Вони (росіяни. - Ред.) почнуть маніпулювати за лаштунками, настроями, діяльністю, поглиблювати втому від війни", — сказав він, попереджаючи, що Росія здатна створювати кризи, наприклад, скеровувати значні маси мігрантів до кордонів Європи. Він попередив, що Москва також може "подумати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб досягти якоїсь переговорної позиції або відстоювати власні вигоди та власні плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", — сказав Подоляк.

У вечірньому зверненні 26 серпня Зеленський попередив, що ситуація на ЗАЕС дуже ризикована. Станція може знову опинитись за крок від катастрофи.

23 серпня Зеленський заявив, що поки про переговори з Росією і мови не може бути.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb