Смертний вирок. Подоляк вказав на неможливість переговорів з Росією
Президент Зеленський усвідомлює ризики, тому наразі не згоден йти на переговори з Росією. Така ж позиція і в українського суспільства
Про це розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Президент Зеленський однозначно проти (переговорів. - Ред.), і українське суспільство непохитне. Ми повністю усвідомлюємо ризики", - сказав він, додавши, що будь-які перемовини з окупантами стали б "смертним вироком" для України.
Подоляк попередив, що будь-яку паузу в боях Росія використає для ремобілізації та ще сильнішого наступу на Україну. За відсутності переговорів, Подоляк сказав, що Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки його війська не зможуть взяти верх.
"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", — сказав Подоляк.
- У вечірньому зверненні 26 серпня Зеленський попередив, що ситуація на ЗАЕС дуже ризикована. Станція може знову опинитись за крок від катастрофи.
- 23 серпня Зеленський заявив, що поки про переговори з Росією і мови не може бути.
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