"Сморід такий, що навіть маска не допомагає". Крематорій у Петербурзі не справляється з померлими від COVID

Їх розміщують в підсобних приміщеннях штабелями по три "поверхи", розповідає Еспресо.TV.



При цьом всереди стоїть неймовірно бридкий сморід, від якого не можуть зарадити звичайні захисні медичні маски, кажуть відвідувачі та працівники.



"Сморід такий, що навіть маска не допомагає", - кажуть вони.



Як ствержує із посиланням на власне журналістське розслідування місцевий популярний портал Фонтанка.ру, причина, того що відбувається, криється в порівняно низькій пропускній здатності крематорію на Шафіровськомупроспекті, непридатного до роботи в умов пандемії.



Читайте також: Sputnik виявився повним пшиком. Мільйони росіян чекатимуть смерті, тоді як наближеним до Путіна дадуть Pfizer, - Піонтковський



Його щоденна потужність не перевищує 200 тіл, тоді як зараз туди привозять по 300-600 тіл. Тож заповненими трунами й заповнюють усі вільні простори.



При цьому, як можна побачити на світлинах, з домовин реально "тече", одначе рефрежиратори, як стверджують співрозмовники видання, чомусь не використовуються.



Жителі міста оцінюють дану ситуацію як антисанітарію та неповагу до померлих.















Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb