"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Упродовж 28-29 січня в Україні будуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця та сильний вітер.



Удень 29 січня на Заході, Півдні та Півночі України суттєвих опадів не передбачається. У ніч на 30 січня суха погода буде в центральних і східних областях.







Удень 29 січня опади в країні посиляться. Температура повітря в більшості регіонів становитиме близько 0°C . У ніч на 30 січня вона спаде до -2...-6°C .



Киянам уночі на 29 січня слід чекати періодичного снігу, удень значних опадів синоптик не прогнозує. Уночі на 30 січня погода буде сухою, а вдень можуть початися інтенсивні опади.



Наталка Діденко попереджає про сильний поривчастий вітер 29 і 30 січня. Температура повітря коливатиметься близько 0°C , а вночі на 30 січня знизиться до -4...-6°C . Уранці буде дуже слизько.



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