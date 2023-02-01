Сніг та ожеледиця очікується в Україні 2 лютого: прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує 2 лютого в Україні переважно сніжну погоду з ожеледицею та мінімальними морозами
Про це інформує Наталка Діденко.
В більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
На півдні ймовірність опадів буде завтра найменшою.
Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0+4 градусів, у південній частині +4+7 градусів.
У Києві у середу передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися. Найближчої ночі в столиці до -2 градусів, завтра вдень до +2 градусів.
Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі.
Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом.
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