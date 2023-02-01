Про це інформує Наталка Діденко.

В більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

На півдні ймовірність опадів буде завтра найменшою.

Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0+4 градусів, у південній частині +4+7 градусів.

У Києві у середу передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися. Найближчої ночі в столиці до -2 градусів, завтра вдень до +2 градусів.

Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі.

Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом.

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