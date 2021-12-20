Сніг з дощем і морози: якою буде погода 20 грудня
20 грудня Україну накриють сніг і морози
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Заході України йтиме сніг, денна температура становитиме -2...+3 °C.
У північних областях теж буде сніжна погода. Синоптики обіцяють 0...-2 °C.
Центральні регіони накриє сніг із дощем. Температура вдень становитиме -1...+1 °C.
На Сході України пройде сніг із дощем. Синоптики прогнозують -1...+1 °C.
У південних областях, крім Одещини, також слід очікувати снігу з дощем, а денна температура коливатиметься в межах +2...+4 °C.
У Києві йтиме сніг, удень очікується 0...-2 °C. Вітер північно-західного напрямку 5-10 м/с.
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