Сьогодні День пам’яті та примирення, присвячений вшануванню жертв Другої світової війни

Про це розповідає державна агенція Укрінформ.

"7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. З цієї нагоди цього дня в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини", який підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня в 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня в 1:01 за московським)", - зазначається у повідомленні.

Це й поклало початок різним датам святкування на Заході та в СРСР й окупованих ним країнах.

Фото: reuters

Символом Дня пам’яті та примирення є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого - кривавий слід від кулі.

При цьому 8 травня проходить під гаслом "Ніколи знову", а 9 травня - під "Можемо повторити".

Цьогоріч День пам’яті та примирення Україна зустрічає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія.

24 лютого президент РФ володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет й, фактично, займаються геноцидом українського народу.

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