Компанія SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30"
У четвер, 13 січня, відбувся запуск українського космічного апарата "Січ-2-30" ("Січ-2-1") з ракетою-носієм Falcon 9 у межах місії Transporter 3
Онлайн-трансляцію запуску можна переглянути на ютуб-каналі Space X, передає Еспресо.TV.
Запуск відбувся зі стартового комплексу SLC-40 на базі ВПС США на мисі Канаверал о 17:26 за київським часом.
Довідка: Супутник "Січ-2-30" виготовлений конструкторським бюро "Південне" (місто Дніпро) для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. За допомогою "Січ-2-30" можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.
Загальна маса супутника становить 170 кг та 40 кг корисного навантаження.
"Січ-2-30" - це перший за 11 років власний супутник України на орбіті. Ми вже підготували проєкт космічної програми, яка передбачає створення угруповання з восьми українських супутників на орбіті до 2025 року. Запуск супутника "Січ-2-30" - це крок для повернення України в космос. Ми зробили все для того, аби цей крок був вдалим», - написав у Facebook Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.
- Нагадаємо, 5 грудня Україна відправила до США супутник "Січ-2-30".
- 21 грудня "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9.
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