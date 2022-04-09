"Сьогодні ми захищаємо Україну, але водночас Україна захищає нас", - Анджей Дуда
Зараз Україна виборює не лише свою власну незалежність, а майбутнє вільного світу як такого
На це звернув увагу президент Республіки Польща Анджей Дуда, виступаючи у суботу, 9 квітня 2022 року, на присвяченому підсумкам кампанії Stand Up For Ukraine міжнародному саміті, що пройшов у варшавському палаці Бельведер. Слова польського лідера наводить TVN24, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні ми захищаємо Україну, але водночас Україна захищає нас. Українці борються не лише за свою свободу, а й за нашу", - сказав польський президент.
Він також звернувся зі словами підтримки до українців в обложених селах і містах.
"Дорогі брати і сестри, ви не самотні", - підкреслив він.
За словами Анджея Дуди, міжнародним співтовариством для України вже зроблено багато .
"Однак найближчим часом Україні знадобиться величезний економічний імпульс, подібний до того, що був запропонований Західній Європі після Другої світової війни. Йдеться про новий план Маршалла для України", - додав він.
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Також Дуда повідомив, що польський уряд та його партнери мають на меті провести відповідну міжнародну донорську конференцію.
Підсумовуючи свій виступ, Дуда навів слова з культової пісні відомого польського барда Чеслава Немена "Дивний цей світ":
"Але людей доброї волі більше. І я твердо вірю, що завдяки їм цей світ ніколи не загине"... Й так воно і є. На стороні України перебуває багато людей доброї волі".
- Нагадаємо, до проведення саміту долучилися особисто - співзасновник благодійного фонду Global Citizen, австралієць Г'ю Еванс, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, віддалено, за допомогою системи відеозв'язку - прем'єр Канади та голова держави Україна Джастін Трюдо й Володимир Зеленський.
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