"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
У суботу, 9 квітня 2022 року, в польській столиці відбулася зустріч на найвищому рівні за участі представників керівництва Євросоюзу, а також низки країн Європи та Північної Америки
Новина доповнюється
Залиште коментар
Читайте також:
Підрозділ російських спецпризначенців з досвідом бойових дій у Сирії відмовився штурмувати Маріуполь, – українська розвідка
Київ
+12°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
9 квітня
18:53
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:04
Ексклюзив
Ситуація в Лисичанську дуже важка, окупанти вцілили в цистерну з азотом, небезпека висока, – керівник Лисичанської міської ВЦА
17:03
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
16:58
Родичі окупантів вже рахують, скільки їм дадуть на похорон своїх поки що живих військових, – СБУ
16:27
На тлі війни в Україні: Італія планує підписати угоду з Алжиром на збільшення поставок газу, - Reuters
15:55
На звільнених від окупантів територіях Харківщини фіксують такі ж звірства, як в Бучі. Людей спалювали живцем, – голова ОВА
15:50
МЗС закликало міжнародні організації допомогти виїхати з Росії насильно депортованим українцям
15:22
"Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, поки позиція щодо війни не зміниться": Качинський порадив Орбану сходити до окуліста, щоб "побачити Бучу"
14:59
Шмигаль назвав суму, яку Україна може отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ