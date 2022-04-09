Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
Президент Володимир Зеленський виступив на глобальній акції #StandUpForUkraine у Варшаві
Відеозвернення він оприлюднив у Telegram.
"Мільйони людей у різних країнах, на різних континентах бачать нашу сміливість. Історія назавжди запамʼятає її. Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на найбільшу країну – Україну, найбільшу за сміливістю", - наголосив президент.
Він зазначив, що українці не побоялись масових ракетних ударів.
"Наша сміливість вже завдала Росії таких втрат, яких вона не бачила десятки років, хоча воює постійно", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що всі інші люди на Землі також мають бути сміливими, щоб протистояти російській тиранії.
"Треба зробити все, щоб Росія шукала мир, а її військові відповідали за скоєні злочини Потрібні санкції проти всіх російських банків, нафтове ембарго", - додав він.
Зеленський нагадав, що Україна потребує збройної, фінансової та гуманітарної допомоги.
"Демократичний світ має силу, щоб допомогти. Українська сміливість заслуговує на повагу. Переконуйте своїх політиків. Будьте з Україною", - підсумував президент.
- У суботу 9 квітня у Варшаві відбувся захід Stand Up for Ukraine. На підтримку українських біженців зібрали 10,1 млрд євро.
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