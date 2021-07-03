Сьогодні на фестивалі "Холодний Яр - 2021" буде дискусія "Хто такий справжній український націоналіст?", а ввечері виступатимуть "Пирятин" і "Козак Систем"
У Суботові на Черкащині триває розпочатий учора, 2 липня 2021 року, щорічний мегафестиваль "Холодний Яр"
Сьогодні, 3 липня, другий день заходу. Закінчиться ж він завтра, 4 липня, інформує Еспресо.TV.
Програма на сьогодні:
10.00 - 18.00 - турнір зі стрільби
11.00 - 18.00 - майстер-класи від майстрів
Виступи й обговорення:
11.30 - 17.00 - гутіркова галявина (гутіркова локація):
11:30 - 12:10 Олександр Зумбуліді, "Як ефективно боротись з наркотиками у вашому місті"
12:10 - 12:50 Наталія Чурікова, старша редакторка Української служби "Радіо Свобода" в Празі
12:50 - 13:30 Юрій Сиротюк, директор центру "Українські студії стратегічних досліджень"
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13:30 - 14:10 Василь Шкляр, письменник, батько українського бестселера
14:10 - 14:50 Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови
14:50 - 15:30 Юрій Журавель, лідер гурту "От Вінта", художник, аніматор, актор і громадський діяч
15:30 - 17:30 дискусія "Хто такий справжній український націоналіст?". Учасники: Дмитро Корчинський, Олександр Сич, Володимир В’ятрович, Євген Карась, Дмитро Кухарчук, Ігор Гузь. Модератор - Дмитро Савченко.
15.00 - 16.00 - трейловий забіг RunЯр
17.00 - 24.00 - музична частина (велика сцена):
17:20 - 17:50 Ловець снів
17:50 - 18:20 Lost message
18:20 - 18:50 69 кроків
18:50 - 19:20 Bud’more
19:20 - 20:00 Брати Станіслава
20:00 - 21:00 Пирятин
21:00 - 22:20 Юркеш
22:20 - Козак Систем
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