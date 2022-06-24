Сьогодні на саміті ЄС розглядатимуть економічний блок питань, - кореспондентка з Брюсселю

Про це кореспондентка з Брюсселю Тетяна Блінова розповіла в етері Еспресо.



"Сьогодні на саміті ЄС розглядатимуть економічний блок питань, зокрема як розвиватиметься економіка окремих країн, також будуть надавати рекомендації до лідерів країн Євросоюзу. Окрім того, до саміту під'єднається президент Європейського центрального банку Крістін Лагард. Мова йтиме про ринки капіталу та про розвиток банківської системи Європи", - зазначила кореспондентка.

Блінова додала, що також сьогодні йтиме мова про подальший курс "європейської сім'ї", до якої вчора доєдналась й Україна.

"Також сьогодні відбудеться "Конференція майбутнього", де лідери Європи думатимуть щодо подальшого розвитку Європи. Хочу ще раз наголосити, що Україна та Молдова отримали статус кандидатів до Євросоюзу. За словами президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вчора Україна додалась до європейської сім'ї", - сказала вона.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.



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