Сьогодні відзначається День Києва: куди піти, що подивитися
28 травня українці відзначать День Києва-2023. Щорічно святкування проводиться в останню неділю травня. З нагоди свята проводяться концерти та інші заходи
Про це повідомила агенція УНІАН.
Відомо, що День Києва вперше відзначили в 1982 році, в 1500-ту річницю заснування міста. Святкуванню перешкоджала Москва, побоюючись, що він пробудить в українців націоналістичні настрої. На свято комуністи відкрили Арку Дружби народів як символ "возз'єднання України з Росією". У 2023 році композицію перейменували в Арку свободи українського народу.
Програма на День Києва
У 2023 через дію воєнного стану великих масових заходів та феєрверків у Києві не буде. Ось куди можна сходити в столиці 28 травня:
- Виставки. Музей історії Києва до свята підготував розважально-пізнавальну програму. Тут проводитимуть майстер-класи та ненудні лекції для дітей та дорослих із залученням акторів. Час початку: 28 травня, 12:00.
- Кінофестиваль. Кінотеатр "Жовтень" показує фільми, фотовиставки та ярмарки, присвячені Києву. Час проведення: 28 числа - з 11:00.
- Безкоштовні екскурсії. 28 травня у столиці проведуть 6 екскурсій історичними районами - Лук'янівкою, Подолом та Контрактовою площею. Екскурсії безкоштовні, але для участі в них потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті КМДА.
- Ярмарок народного мистецтва пройде 28 травня в музеї Івана Гончара. Музей працює з 10:00 до 19:00.
- Виставка в Національному музеї історії України відбудеться 28 травня з 12:00 до 16:15. У програмі виставки - показ реконструкцій стародавніх музичних інструментів, одягу та обладунків, концерт бандуристів, шоу від школи ірландського танцю тощо.
- Концерт Олександра Положинського, лідера групи "Тартак" та військовослужбовця 47-ї бригади ЗСУ, відбудеться 28 травня о 19:00 у Docker pub.
Разом з тим, у випадку оголошення повітряної тривоги публічні місця в Києві закриваються для відвідувачів, а громадський транспорт зупиняється до відбою тривоги.
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