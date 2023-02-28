Соледарська сіль з автографом Люка Скайвокера за донат: в Україні оголосили мегазбір 60 млн грн на 300 дронів для ЗСУ
28 лютого в Україні розпочали збір 60 мільйонів гривень на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ. Учасники можуть отримати сіль із Соледара з підписом Люка Скайвокера
Збір анонсував блогер Ігор Лаченков.
Сіль із шахт Соледара з підписом Люка Скайвокера із "Зоряних війн"
"Разом із monobank, Олегом Гороховським та платформою UNITED24 оголошуємо збір ₴60 000 000 на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ", - написав Лаченков.
Ті хто задонатить на безпілотник для українських захисників автоматично стає учасником розіграшу йодованої "АРТЕМСОЛІ" із шахт Соледара. Загалом 400 штук в спеціальному пакуванні з ілюстрацією художника Максима Паленко.
Крім того, 10 пачок будуть підписані Марком Гемілом, який грав у "Зоряних війнах" Люка Скайвокера.
Кожна гривня це шанс виграти подарунок, чим більше донатів, тим більше шансів.
Першим ста учасникам, які задонатять від 100 тисяч грн однією транзакцією, отримають по пачці солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Збір триватиме до 22:00 2 березня.
- Parimatch і KOLO передали ЗСУ дрони-розвідники, придбані на внески глядачів-патріотів. Два підрозділи ЗСУ отримали і випробували українські БПЛА від виробника "Небесна кара", призначені для розвідки в тилу та коригування артилерійського вогню в режимі реального часу.
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