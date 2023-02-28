Збір анонсував блогер Ігор Лаченков.

Сіль із шахт Соледара з підписом Люка Скайвокера із "Зоряних війн"

"Разом із monobank, Олегом Гороховським та платформою UNITED24 оголошуємо збір ₴60 000 000 на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ", - написав Лаченков.

Ті хто задонатить на безпілотник для українських захисників автоматично стає учасником розіграшу йодованої "АРТЕМСОЛІ" із шахт Соледара. Загалом 400 штук в спеціальному пакуванні з ілюстрацією художника Максима Паленко.

Крім того, 10 пачок будуть підписані Марком Гемілом, який грав у "Зоряних війнах" Люка Скайвокера.

Кожна гривня це шанс виграти подарунок, чим більше донатів, тим більше шансів.

Першим ста учасникам, які задонатять від 100 тисяч грн однією транзакцією, отримають по пачці солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Задонатити на дрони для ЗСУ.

Збір триватиме до 22:00 2 березня.