Солістка гурту Go_A Катерина Павленко стала речницею конкурсу "Євробачення-2022" від України

Про це повідомляє Суспільне.



За попередніми даними, цьогоріч речницею Євробачення від України стала солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

"Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим", - заявила пані Катерина.



Як відомо, вона буде оголошувати бали, що їх поставить національне журі під час голосування в Україні.



Нагадаємо, що пісня "SHUM" українського гурту Go_A, із якою вони брали участь у Євробаченні минулоріч, потрапила у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу

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