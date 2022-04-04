Солістка гурту Go_A перед початком футбольного матчу між "Ювентусом" та "Інтером" виконала антивоєнний гімн

Про це повідомляє footballua.tv.



"Виступ перед таким важливим матчем мав у черговий раз привернути увагу всього цивілізованого суспільства до війни в Україні та закликати його об'єднатися для досягнення миру", - пишуть футбольні журналісти.





Зазначимо, що український "Шахтар" проведе ігри з топовими командами Європи. Всі кошти підуть на допомогу дітям в Україні

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb