Солістка гурту Go_A перед початком футбольного матчу між "Ювентусом" та "Інтером" виконала антивоєнний гімн
3 квітня у Турині солістка гурту Go_A Катерина Павленко перед центральним матчем 31 туру італійської Серії А Ювентус – Інтер заспівала разом з італійською співачкою Гайя пісню "Imagine" Джона Леннона, яка є головним світовим антивоєнним гімном
Про це повідомляє footballua.tv.
"Виступ перед таким важливим матчем мав у черговий раз привернути увагу всього цивілізованого суспільства до війни в Україні та закликати його об'єднатися для досягнення миру", - пишуть футбольні журналісти.
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