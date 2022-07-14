Про це повідомляє видання Euractiv, з посиланням на слова кількох дипломатів ЄС.

За даними ЗМІ, посли ЄС у четвер розпочинають консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ.

Цей пакет включатиме заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни.

Цей крок був узгоджений на саміті G7 минулого місяця Францією, Німеччиною та Італією зі своїми колегами із США, Канади, Японії та Британії.

Галузеві аналітики кажуть, що заборона може бути значною мірою символічною, оскільки попередні каральні заходи, накладені на Москву, фактично вже призвели до закриття для неї європейських та американських ринків.

Пакет також розширить список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до Росії, та список фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із широким колом президента Росії Путіна.

Крім того, новий пакет санкцій буде спрямований на закриття лазівок у раніше затверджених антиросійських санкціях.

За словами прем’єра Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС, немає шансів, що газ буде в сьомому пакеті санкцій ЄС.

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