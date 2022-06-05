Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет, - Офіс президента
Андрій Єрмак наголосив, що сьомий пакет санкцій проти РФ є надзвичайно важливим для України. Зокрема ЄС має відключити від SWIFT Газпромбанк і відмовитися від російського газу
Про це написав у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет.
Нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема - Газпромбанку", - пише Керівник Офісу президента.
- 4 червня у Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії.
- Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня.
- 31 травнч у Міністерстві закордонних справ України закликали Євросоюз розпочати підготовку сьомого пакету антиросійський санкцій
- 2 червня шостий пакет затвердили посли Євросоюзу, а 3 червня він вступив у дію.
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