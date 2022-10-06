Про це повідомила в телеграмі синоптик Наталка Діденко.

7 жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки та ранкові тумани. Максимальна температура повітря завтра становитиме +15 - +20 градусів. Уночі та вранці буде холодно, +5 - +10 градусів.

У Києві у п'ятницю очікується чудова елегантна сонячна погода з температурою повітря +16 - +18 градусів.

А у неділю, 9 жовтня, в Україні пройдуть невеликі дощі.