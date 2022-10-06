Сонячна погода та ранкові тумани: синоптик Наталка Діденко про погоду 7 жовтня
Антициклон прийшов, тому 7 жовтня в Україні очікується сонячна погода та ранкові тумани, середня температура повітря по регіонах +15 - +18 градусів
Про це повідомила в телеграмі синоптик Наталка Діденко.
7 жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки та ранкові тумани. Максимальна температура повітря завтра становитиме +15 - +20 градусів. Уночі та вранці буде холодно, +5 - +10 градусів.
У Києві у п'ятницю очікується чудова елегантна сонячна погода з температурою повітря +16 - +18 градусів.
А у неділю, 9 жовтня, в Україні пройдуть невеликі дощі.
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