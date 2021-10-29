Соромно має бути партнерам, які тиснуть йому руку, 50% геїв - педофіли: ексфутболіст збірної України накинувся на австралійця, який зробив камінг-аут
Колишній захисник збірної України Богдан Бутко засудив австралійського футболіста Джошуа Кавалло, який став першим гравцем, що зробив камінг-аут
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У коментарях в Instagram-акаунті спортивного видання "Трибуна" розгорівся справжній скандал. Ексфутболіст "Шахтаря" Богдан Бутко грубо розкритикував Джошуа Кавалло, який став першим гравцем, що зробив камінг-аут.
"Соромно має бути його партнерам по команді, які вітаються з ним за руку. Якщо ви це підтримуєте, то я - ні. Як можна мовчати, коли наші діти ростуть і дивляться на це все?", - написав футболіст у коментарях.
На коментар Бутка відреагував відомий спортивний коментатор Віталій Волочай.
"Щось мені здається, що ви, пане, просто латентний гей. І просто боїтеся чомусь цього. Зізнатися у цьому не страшно. Це нормально. А ось заснути у хліві і прокинутися 2021 року – ось це страшно", – написав V1lat.
Бутко відповів спортивному коментатору. Він впевнений, що 50% геїв - педофіли.
"Зізнатися можна в будь-чому, тільки це не варто. Я не здивований, що 50% геїв ще швидше за все і педофіли", – написав футболіст.
30-річний Богдан Бутко відомий вболівальникам грою за донецький "Шахтар", луцьку "Волинь", "Маріуполь", познанський "Лех" і турецький "Ерзурумспор". Також грав за російський "Амкар" у 2015-2016 році.
На рахунку Бутка 32 матчі за збірну України з футболу.
З липня 2021 року Богдан Бутко перебуває без клубу.
- 27 жовтня півзахисник Джошуа Кавалло, який виступає у складі "Аделаїди Юнайтед" з Австралії, першим у світовому футболі здійснив камінг-аут.
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