Соромно має бути партнерам, які тиснуть йому руку, 50% геїв - педофіли: ексфутболіст збірної України накинувся на австралійця, який зробив камінг-аут

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У коментарях в Instagram-акаунті спортивного видання "Трибуна" розгорівся справжній скандал. Ексфутболіст "Шахтаря" Богдан Бутко грубо розкритикував Джошуа Кавалло, який став першим гравцем, що зробив камінг-аут.



"Соромно має бути його партнерам по команді, які вітаються з ним за руку. Якщо ви це підтримуєте, то я - ні. Як можна мовчати, коли наші діти ростуть і дивляться на це все?", - написав футболіст у коментарях.







На коментар Бутка відреагував відомий спортивний коментатор Віталій Волочай.



"Щось мені здається, що ви, пане, просто латентний гей. І просто боїтеся чомусь цього. Зізнатися у цьому не страшно. Це нормально. А ось заснути у хліві і прокинутися 2021 року – ось це страшно", – написав V1lat.







Бутко відповів спортивному коментатору. Він впевнений, що 50% геїв - педофіли.



"Зізнатися можна в будь-чому, тільки це не варто. Я не здивований, що 50% геїв ще швидше за все і педофіли", – написав футболіст.







30-річний Богдан Бутко відомий вболівальникам грою за донецький "Шахтар", луцьку "Волинь", "Маріуполь", познанський "Лех" і турецький "Ерзурумспор". Також грав за російський "Амкар" у 2015-2016 році.



На рахунку Бутка 32 матчі за збірну України з футболу.



З липня 2021 року Богдан Бутко перебуває без клубу.

27 жовтня півзахисник Джошуа Кавалло, який виступає у складі "Аделаїди Юнайтед" з Австралії, першим у світовому футболі здійснив камінг-аут.