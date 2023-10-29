Сотні протестувальників перекрили центр Нью-Йорка, вимагаючи припинення вогню в Газі
Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка було закрито через масові протести проти конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Протестувальники вимагали припинення вогню у секторі Гази
Про це повідомляє Reuters.
Транспортна адміністрація Нью-Йорку, заявила, що сотні протестувальників, вимагаючи припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, змусили припинити роботу Центрального залізничного вокзалу, одного з головних транспортних вузлів Нью-Йорка.
"Центральний вокзал зачинено до подальшого повідомлення через протест", - йдеться у повідомленні на сайті управління, яке закликає пасажирів користуватися альтернативними станціями і планувати додатковий час у дорозі.
"Оплакуйте загиблих і боріться за живих", - йдеться на одному з банерів, піднятих всередині будівлі.
Протетувальники пройшли від залізничного вокзалу до 42-гої вулицю в центрі Манхеттена. Великий натовп затримували правоохоронці.
Група "Єврейський голос за мир", яка організувала демонстрацію, опублікувала в Instagram відео, на якому видно, як поліція на вокзалі супроводжує довгу чергу протестувальників, одягнених у футболки з написами "Припинити вогонь негайно" і "Не в наше ім'я" із закритими за спиною руками.
"Сотні євреїв і їхніх союзників заарештовані під час, ймовірно, найбільшої масової акції громадянської непокори, яку бачив Нью-Йорк за останні два десятиліття", - йдеться в повідомленні групи.
- В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
- Зокрема, ввечері, 18 жовтня, у Туреччині пройшли акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
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