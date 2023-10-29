Сотні протестувальників перекрили центр Нью-Йорка, вимагаючи припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Reuters.

Транспортна адміністрація Нью-Йорку, заявила, що сотні протестувальників, вимагаючи припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, змусили припинити роботу Центрального залізничного вокзалу, одного з головних транспортних вузлів Нью-Йорка.

"Центральний вокзал зачинено до подальшого повідомлення через протест", - йдеться у повідомленні на сайті управління, яке закликає пасажирів користуватися альтернативними станціями і планувати додатковий час у дорозі.

"Оплакуйте загиблих і боріться за живих", - йдеться на одному з банерів, піднятих всередині будівлі.

Протетувальники пройшли від залізничного вокзалу до 42-гої вулицю в центрі Манхеттена. Великий натовп затримували правоохоронці.

Група "Єврейський голос за мир", яка організувала демонстрацію, опублікувала в Instagram відео, на якому видно, як поліція на вокзалі супроводжує довгу чергу протестувальників, одягнених у футболки з написами "Припинити вогонь негайно" і "Не в наше ім'я" із закритими за спиною руками.

"Сотні євреїв і їхніх союзників заарештовані під час, ймовірно, найбільшої масової акції громадянської непокори, яку бачив Нью-Йорк за останні два десятиліття", - йдеться в повідомленні групи.