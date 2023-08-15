Підтримували ЗСУ: соцмережа X заблокувала акаунт українського фестивалю Indie Cup, організатори звернулися до користувачів
У соцмережі X заблокували сторінку українського ігрового фестивалю Indie Cup, на якій проводили збори коштів у підтримку ЗСУ. Організатори припускають, що причина може бути у масових скаргах росіян
Про це пише dev.ua.
Зазначається, що блокування відбулося 10 серпня 2023 року. Наступного дня один зі співорганізаторів фестивалю Степан Прохоренко повідомив, що адміністрація X відхилила три апеляції на блокування. Водночас у процесі сторінка Indie Cup втратила понад 2 тисячі підписників.
"Ми припускаємо, що дія акаунту призупинена в результаті масової кампанії повідомлень з боку російських громадян через нашу роботу зі збору коштів для українських волонтерів та збройних сил", - наголосив Прохоренко.
За його словами, минулого року організація провела Indie Cup Ukraine, Фестиваль українських ігор, у Steam та запустила сайт про українську ігрову індустрію.
Прохоренко закликав небайдужих користувачів писати звернення до підтримки соціальної мережі з проханням розблокувати сторінку Indie Cup. Зазначається, що на цей заклик відгукнулося багато відомих західних та українських розробників. Це, зокрема, засновник і креативний директор студії The Outsiders Девід Гольдфарб, один з розробників "Metal: Hellsinger", інді-розробник, автор Farlanders Андрій Бичковський, один з творців гри "Orwell" Даніель Маркс, український геймдизайнер та сценарист "Moonscars" Андрій Мороз.
Також Indie Cup підтримали головний редактор контенту в Focus Entertainment Ів Ле Яуанк, інді-розробник і військовий ЗСУ, автор "Titan Chaser" Стас Шостак - вони опублікували в соцмережі заклики відновити сторінку фестивалю.
Попри це, в X досі не змінили свого рішення, і основний акаунт фестивалю все ще заблокований.
Натомість один зі співорганізаторів фестивалю нагадав про збір на два дрони для 22-ї ОМБр.
- Нагадаємо, у липні мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа отримає новий логотип. Так значок пташки змінився на "Х".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.73
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе