Про це пише dev.ua.

Зазначається, що блокування відбулося 10 серпня 2023 року. Наступного дня один зі співорганізаторів фестивалю Степан Прохоренко повідомив, що адміністрація X відхилила три апеляції на блокування. Водночас у процесі сторінка Indie Cup втратила понад 2 тисячі підписників.

"Ми припускаємо, що дія акаунту призупинена в результаті масової кампанії повідомлень з боку російських громадян через нашу роботу зі збору коштів для українських волонтерів та збройних сил", - наголосив Прохоренко.

За його словами, минулого року організація провела Indie Cup Ukraine, Фестиваль українських ігор, у Steam та запустила сайт про українську ігрову індустрію.

Прохоренко закликав небайдужих користувачів писати звернення до підтримки соціальної мережі з проханням розблокувати сторінку Indie Cup. Зазначається, що на цей заклик відгукнулося багато відомих західних та українських розробників. Це, зокрема, засновник і креативний директор студії The Outsiders Девід Гольдфарб, один з розробників "Metal: Hellsinger", інді-розробник, автор Farlanders Андрій Бичковський, один з творців гри "Orwell" Даніель Маркс, український геймдизайнер та сценарист "Moonscars" Андрій Мороз.

Також Indie Cup підтримали головний редактор контенту в Focus Entertainment Ів Ле Яуанк, інді-розробник і військовий ЗСУ, автор "Titan Chaser" Стас Шостак - вони опублікували в соцмережі заклики відновити сторінку фестивалю.

Попри це, в X досі не змінили свого рішення, і основний акаунт фестивалю все ще заблокований.

Натомість один зі співорганізаторів фестивалю нагадав про збір на два дрони для 22-ї ОМБр.