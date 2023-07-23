У Twitter буде новий логотип

Про це він написав у Twitter.

Маск зазначив, що новий логотип не матиме пташки.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", - написав він.

Днем раніше Маск написав, що "якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі". Тоді він показав відео із мерехтливим зображенням літери "Х". Подробиць він не надав.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/IwcbqMnQtA">pic.twitter.com/IwcbqMnQtA</a></p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1682978324375543808?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>