У Twitter буде новий логотип
Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа отримає новий логотип
Про це він написав у Twitter.
Маск зазначив, що новий логотип не матиме пташки.
"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", - написав він.
Днем раніше Маск написав, що "якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі". Тоді він показав відео із мерехтливим зображенням літери "Х". Подробиць він не надав.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/IwcbqMnQtA">pic.twitter.com/IwcbqMnQtA</a></p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1682978324375543808?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- 1 червня власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, підтвердив, що платформа може бути перейменована на X у відповідь на твіт Daily News.
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