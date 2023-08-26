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SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн

26 серпня, 2023 субота
19:21
Світ SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн

У суботу, 26 серпня, компанія SpaceX запустила місію Crew-7 для NASA з екіпажем із чотирьох осіб, які представляють чотири країни, до міжнародної космічної станції (МКС)

Про це йдеться на сайті NASA.

"Міжнародний екіпаж із чотирьох осіб, які представляють чотири країни, перебуває на орбіті після успішного запуску до Міжнародної космічної станції о 3:27 ранку за східним часом у суботу, 26 серпня, зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді NASA", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія агентства SpaceX Crew-7 є сьомою комерційною місією з ротації екіпажу для NASA.

Екіпаж складається з Жасміна Могбелі зі США, Андреаса Могенсена із Данії, японця Сатосі Фурукави та росіянина Костянтина Борисова. На борту станції астронавти проведуть понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій, щоб підготуватися до місій на Місяць, Марс та за їх межами, приносячи користь людству на Землі. 

"Екіпаж-7 є яскравим прикладом як американської винахідливості, так і того, чого ми можемо досягти, коли працюємо разом. Співпрацюючи з країнами по всьому світу, NASA залучає найкращих науковців для здійснення наших сміливих місій, і очевидно, що ми можемо зробити й дізнатися більше, коли працюємо разом", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Зокрема, експерименти включатимуть збір зрізків мікроорганізмів ззовні космічної станції, перше дослідження реакції людини на різну тривалість космічного польоту та дослідження фізіологічних аспектів сну астронавтів.

Космічний корабель Dragon під назвою Endurance автономно пристикується до орієнтованого в космос порту модуля Harmony станції о 8:39 ранку в неділю, 27 серпня.

  • 22 серпня американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію із 21 інтернет-супутника Starlink: запуск ракети-носія затримали на п'ять днів.
Наука
Росія
космос
Японія
Технології
США
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