SpaceX запустила на орбіту пів сотні супутників Starlink
Американська компанія SpaceX запустила 53 супутники Starlink на навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу в Каліфорнії
Про це повідомляють на сайті SpaceX.
Компанія, яка належить Ілону Маску, запустила 53 супутники Starlink у космос. Це був восьмий запуск ракети Falcon 9
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Загалом американська компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році - 49 орбітальних місій.
- Відзначимо, після 24 лютого термінали Starlink почали масово надходити в Україну від наших партнерів. У кінці серпня компанія SpaceX майже вдвічі знизила для українців вартість інтернету.
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Ілон Маск, SpaceX щомісяця втрачає $20 млн через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.
- У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою.
- 19 жовтня Ілон Маск розповів про витрати через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.
- 21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна більше не матиме проблем із обслуговуванням терміналів StarLink.
- 24 жовтня стало відомо, що Starlink продовжить працювати в Україні, навіть у тому випадку, якщо Пентагон відмовиться його фінансувати. Робота буде безперервною.
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