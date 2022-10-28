SpaceX запустила на орбіту пів сотні супутників Starlink

Про це повідомляють на сайті SpaceX.

Компанія, яка належить Ілону Маску, запустила 53 супутники Starlink у космос. Це був восьмий запуск ракети Falcon 9

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Загалом американська компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році - 49 орбітальних місій.