SpaceX запустить секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy

Про це повідомляє Space.

Запуск відбудеться 29 грудня о 3.07, з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді.

X-37B є безпілотним космічним літаком, який виконує довготривалі місії в космосі з класифікованими експериментами та випробуваннями технологій.

Це буде сьомий політ X-37B з 2010 року і перший раз, коли він буде запущений на ракеті Falcon Heavy. Раніше X-37B летів на ракетах Atlas 5 від United Launch Alliance та Falcon 9 від SpaceX.

Причина використання більш потужної ракети SpaceX залишається невідомою, але може бути пов’язана з масою вантажу. X-37B має вантажний відсік, де можуть розміщуватися різні прилади.

Більшість деталей місії X-37B залишаються секретними, але відомо, що на борту буде один відкритий експеримент: проєкт "Seeds-2" від NASA, який досліджуватиме вплив радіації та довготривалого перебування в космосі на насіння рослин.