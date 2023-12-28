SpaceX запустить секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy
SpaceX готується до запуску секретного космічного літака X-37B для Космічних сил США на своїй ракеті Falcon Heavy
Про це повідомляє Space.
Запуск відбудеться 29 грудня о 3.07, з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді.
X-37B є безпілотним космічним літаком, який виконує довготривалі місії в космосі з класифікованими експериментами та випробуваннями технологій.
Це буде сьомий політ X-37B з 2010 року і перший раз, коли він буде запущений на ракеті Falcon Heavy. Раніше X-37B летів на ракетах Atlas 5 від United Launch Alliance та Falcon 9 від SpaceX.
Причина використання більш потужної ракети SpaceX залишається невідомою, але може бути пов’язана з масою вантажу. X-37B має вантажний відсік, де можуть розміщуватися різні прилади.
Більшість деталей місії X-37B залишаються секретними, але відомо, що на борту буде один відкритий експеримент: проєкт "Seeds-2" від NASA, який досліджуватиме вплив радіації та довготривалого перебування в космосі на насіння рослин.
- 24 грудня SpaceX запустила два супутники радіолокаційної розвідки для німецьких військових у рамках місії SARah-2 на низьку навколоземну орбіту.
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