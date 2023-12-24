SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
У неділю, 24 грудня, запустила два супутники радіолокаційної розвідки для німецьких військових у рамках місії SARah-2 на низьку навколоземну орбіту
Про це повідомляє Space.
Ракета Falcon 9 стартувала з місією SARah-2 з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг о 8:11 ранку за східним часом. Спочатку політ був запланований на суботу, 23 грудня, але був перенесений на день пізніше, щоб провести додаткові передпольотні перевірки.
Місія SARah-2 відправила в космос два розвідувальні супутники з радаром із синтезованою апертурою для німецьких військових.
"Супутники продовжать процес заміни застарілого сузір'я SAR-Lupe, - йдеться у повідомленні. - SARah-2 і SARah-3 - це два супутники з "рефлекторною антеною", що означає, що вони літатимуть у формації з SARah-1 для збільшення роздільної здатності сузір'я", -
За даними SpaceX, SARah-2 став восьмим запуском для цього конкретного першого ступеня Falcon 9. Ракета-носій повернулася на свою восьму посадку, приземлившись у Ванденберзі приблизно через вісім хвилин після старту.
SARah 2 і SARah 3, відповідно, повинні були вийти на низьку орбіту з верхнього ступеня Falcon 9 приблизно через 20 і 25 хвилин після старту.
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У суботу, 23 грудня, о 07:33 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 23 інтернет-супутники Starlink компанії SpaceX.
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